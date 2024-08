Nach dem Sturmtief, das am Mittwoch einen Wettersturz auf Mallorca brachte, hat sich die Lage am Donnerstag nicht entspannt. Das Wetteramt Aemet hielt die Warnstufen Rot für den Norden der Insel und Orange für den Rest wegen befürchteten Starkregens aufrecht. Andere Vorhersagedienste wie "Wetteronline" oder "El Tiempo" sehen die Lage nicht so dramatisch, dort ist meist von eher leichtem Regen am Donnerstag die Rede.

In der Nacht baute sich die sogenannte "Dana" wieder auf, regnete sich aber anders als von Aemet vorausgesagt vor allem über dem Meer ab. Die Höchsttemperatur sank am Donnerstag auf 27 bis 28 Grad ab, nachts konnte man bei 20 bis 21 Grad wieder geruhsam schlafen. Am Donnerstagmorgen regnete es vor allem im Norden, woanders waren die Wolken dicht, Niederschlag wurde aber nur kaum oder gar nicht verzeichnet.

Angesichts der instabilen Lage und der damit verbundenen Gefahr für die Bevölkerung hat die Balearenregierung Aktivitäten im Freien untersagt. Dazu zählen Feste und Sportveranstaltungen. Es wurde die Gefahrenstufe IG2 ausgerufen.

Die Lage am Flughafen gestaltete sich am Donnerstagmorgen normaler als am Mittwoch: Nicht wenige Flüge verspäteten sich, doch diese Verzögerungen hielten sich eher in Grenzen. Anders als am Mittwoch starteten einige Verbindungen trotz der komplizierten Wetterlage sogar pünktlich.

Was den Rest der Woche anbelangt, so soll es am Freitag weiterhin immer mal wieder regnen. Die Warnstufen werden dann aber generell von Rot und Orange auf gelb herabgesetzt. Die Höchsttemperatur bleibt unter der 30-Grad-Marke. Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage, die Sonne setzt sich bei steigenden Werten wieder weitgehend durch.