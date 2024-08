Dabei war doch alles schon überstanden! An diesem Sonntag könnten auf Mallorca plötzlich wieder schwere Regenfälle und Gewitter auftreten. Laut Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet sind zwischen 12 und 18 Uhr Niederschlagsmengen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde möglich. Die Warnstufe Gelb wurde für den Norden und Osten der Insel herausgegeben.

Die Wettervorhersage für diesen Sonntag kündigt einen zunächst überwiegend leicht bewölkten Himmel an, der sich im Laufe des Vormittags zunehmend verdichtet. Am Nachmittag muss mit vereinzelten, aber teils kräftigen Schauern gerechnet werden, die örtlich von Gewittern begleitet sein können. Die Temperaturen bleiben stabil oder gehen leicht zurück. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen und dreht am Nachmittag auf Ost bis Nordost.

Tropennacht und Temperaturrekorde

In der Nacht von Samstag auf Sonntag herrschten auf weiten Teilen der Insel tropische Bedingungen, wobei das Thermometer vielerorts nicht unter 20 Grad sank. Besonders auffällig waren die nächtlichen Temperaturen am Leuchtturm von Capdepera, wo die Tiefstwerte nicht unter 25 Grad lagen. In Palma Portopí, Cabrera und Colònia de Sant Pere wurden mindestens 24 Grad gemessen. Etwas kühlere Werte, um die 23 Grad, wurden in Portocolom, Banyalbufar, Sant Elm, Santanyí und Llucmajor registriert.

Instabiles Wetter zu Wochenbeginn

Die neue Woche startet auf Mallorca weiterhin mit wechselhaftem Wetter. Am Montag wird es laut Aemet vor allem am Vormittag wolkige Abschnitte mit gelegentlichen Schauern geben, die sich am Nachmittag auflockern. Während die Nachttemperaturen weitgehend unverändert bleiben, ist tagsüber mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen und dreht am Nachmittag auf eine leichte Brise aus dem Süden, besonders entlang der Küste.

Wetterstabilisierung ab Dienstag

Für Dienstag, 20. August, ist eine Stabilisierung der Wetterlage zu erwarten. Der Himmel zeigt sich überwiegend leicht bewölkt, begleitet von morgendlichem Nebel in einigen Gebieten. Die Nachttemperaturen sinken leicht, während die Tagestemperaturen moderat ansteigen. Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen, begleitet von einer leichten Küstenbrise.

In der abgelaufenen Woche hatten schwere Unwetter auf der Insel für Verwüstung und Chaos am Flughafen gesorgt. Straßen wurden überflutet, Bäume knickten um und mehr als 300 Verbindungen von und nach Mallorca mussten gestrichen werden.