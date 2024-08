Wieder Luxus-Uhr-Klau auf Mallorca! Zwei junge Männer, die bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, wurden auf der Insel jetzt von der Nationalpolizei festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einem Urlauberpaar, das in Begleitung seiner kleinen Tochter durch die Stadt spazierte, eine hochwertige Uhr sowie eine Geldbörse entwendet zu haben. Der zuständige Richter entschied, die beiden Tatverdächtigen unverzüglich in Untersuchungshaft zu nehmen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntagmorgen, wie die Behörden bestätigten, im Ortsteil Las Maravillas an der Playa de Palma, einer bei Hunderttausenden deutschen Touristen beliebten Gegend mit vielen Hotels und Restaurants. Um 10:30 Uhr hatten die Täter, die auf einem Moped unterwegs waren, das Ehepaar entdeckt. Mit Gewalt entnahmen sie dem Mann eine Uhr im Wert von 40.000 Euro und stahlen dessen Brieftasche, die Bargeld enthielt. Anschließend flohen sie vom Tatort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich jedoch das Nummernschild des Motorrads notieren. Die Opfer meldeten den Vorfall umgehend bei der Polizeistation an der Playa de Palma. Dank der detaillierten Aussagen der Opfer und des Zeugen konnte die Polizei rasch mit der Fahndung nach den Tätern beginnen. Kurz darauf führten die Ermittlungen zur Auffindung der Verdächtigen in einer Wohnung in Palmas Problemviertel Son Gotleu. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigung durch die Justizbehörde durchsuchte die Kriminalpolizei der Playa de Palma die besagte Wohnung, in der die jungen Männer, zwei Algerier, die wegen Raubes mit Gewalt festgenommen wurden, wohnhaft sind. Beide Männer haben bereits mehrere Vorstrafen. Der diensthabende Richter ordnete ihre sofortige Inhaftierung an. Laut Angaben der Nationalpolizei halten sich die beiden Männer illegal in Spanien auf, was die Einleitung eines Ausweisungsverfahrens zur Folge hat.