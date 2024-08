Ein ein Bus der städtischen Verkehrsbetriebe (EMT) ist am Sonntagnachmittag während der Fahrt auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca in Brand geraten. Der Vorfall, der sich gegen 16:45 Uhr auf der Vía de Cintura in Fahrtrichtung Andratx kurz vor der Ausfahrt Valldemossa zutrug, verlief glücklicherweise ohne Verletzte.

Der Fahrer bemerkte während der Fahrt ein technisches Problem und entschloss sich, den Bus auf dem Standstreifen in Höhe der Justizvollzugsanstalt von Palma anzuhalten. Er handelte geistesgegenwärtig, evakuierte das Fahrzeug und setzte sofort einen Notruf an die Notrufzentrale 112 ab. Der aus dem brennenden Bus aufsteigende dichte Rauch war weithin sichtbar und führte sowohl bei Autofahrern als auch bei den Anwohnern der Balearenhauptstadt zu Besorgnis. Zahlreiche Polizeieinheiten und Einsatzkräfte der Feuerwehr Palma rückten schnell aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt und wird untersucht. Das Feuer verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen der Umgehungsautobahn. Die dichte Rauchsäule, die über weite Teile der Stadt sichtbar war, sorgte für zusätzliche Unruhe unter den Bewohnern Palmas. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte die Situation jedoch zügig unter Kontrolle gebracht werden.