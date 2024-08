Die Umbauarbeiten der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca stehen vor dem Abschluss. Am kommenden Freitag, 23. August, sollen die letzten Feinheiten erledigt sein. Im Zentrum der Renovierungen stehen neue, rutschfeste Fliesen, die für die Sicherheit der Passanten sorgen. Das Projekt wurde Anfang des zurückliegenden Jahres begonnen. Es kostete rund 2,5 Millionen Euro.

Das Bauvorhaben hat mehrere Verzögerungen erlebt. Die Arbeiten wurde von der Balearen-Regierung veranlasst. Der Umbau der Plaça Espanya umfasst mehr als 8000 Quadratmeter. Bis zum Abschluss des Projektes arbeiten noch Bedienstete der Stadtverwaltung auf der Baustelle. Unter dem Platz befindet sich Palmas Hauptbahnhof, der zentrale Omnibisbahnof sowie der U-Bahn-Halt.

Teil der letzten Schritte sind Reinigungsmaßnahmen des Platzes, damit Einheimische sowie Touristen wieder frei dort spazieren können, wo ehemals Schiefer den Boden bedeckte. Vorher wurde die Statue von Jaume I., die auf dem Platz steht, gereinigt und restauriert. Außerdem ersetzte die Kulturabteilung der Stadtverwaltung das Geländer des Springbrunnens, der das Reiter-Denkmal umgibt.

Dieses war einst vom Bildhauer Enric Clarasó entworfen und 1927 eingeweiht worden. Neben der Plaça Espanya wird bis Freitag auch die Straße Caputxins und deren Umgebung auf einer Fläche von weiteren fast 4000 Quadratmetern umgebaut worden sein. Darüber hinaus verfügt der Springbrunnen nun über neue Steinplatten.

