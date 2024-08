Der Nachbarschaftsverein "Gesittetes Santa Catalina und Es Jonquet" für die beiden genannten Stadtviertel in Palma de Mallorca hat in einem Gespräch mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" seinen Wunsch nach mehr Ordnung formuliert. Die Gruppe setzt sich für die Grundrechte von Anwohnern, Fußgängern und Besuchern ein. Konkret fordert sie die Einhaltung einer Durchfahrtschneise für Rettungswagen zwischen den Außenbereichen der Lokale, die Vergrößerung des öffentlichen Raums, mehr Sauberkeit sowie mehr Ruhe in Santa Catalina.

"Die Gastronomen sollen die Betriebsverordnungen buchstabengetreu einhalten", sagte die Präsidentin der Organisation. Sie will eine friedliche Koexistenz zwischen den Restaurants und Bars sowie den Nachbarn herstellen. "Auch nach acht Uhr abends wollen sich die Bewohner eines Hauses, in dem sich ein Lokal befindet, entspannen und lesen", formuliert die Repräsentantin der Vereinigung. Ähnliche Nachrichten Massifizierungs-Gegner blockieren Straße auf Mallorca, Tui-Chef zeigt Verständnis für Proteste Mehr ähnliche Nachrichten In dem Artikel von "Ultima Hora" kommt auch eine andere Nachbarin zu Wort: "Wir wünschen uns andere Arten der Freizeitgestaltung im Viertel." Santa Catalina sei ein Wohnviertel, fügte die Präsidentin hinzu. Das sei das Profil der Bewohner. "Jetzt müssen wir uns auf den gesunden Menschenverstand besinnen", erinnert die Frau. In Hinsicht auf ihr Bedürfnis nach mehr Sauberkeit in den Straßen des Viertels fordern die Vereinsmitglieder eine verantwortungsvollere Haltung der Besucher. Um zu illustrieren, wie sich die Nachbarn ihre Zukunft in Santa Catalina vorstellen, haben sie die Hauswand eines Gebäudes dort bemalt: Betrachter erkennen hier eine Szene, die die Ruhe und den traditionellen Lebensstil in der Vergangenheit des Viertels darstellt. Um auf ihre Interessen aufmerksam zu machen, gingen derweil am vergangenen Sonntag vor Alcúdia Anhänger einer Gruppe auf die Straße, die sich für mehr Freiraum für Einheimische auf Mallorca einsetzt. Der CEO des Reiseveranstalters Tui zeigte Verständnis für die Aktion. Weitere Informationen zu dem Ereignis finden Sie in diesem Artikel.