"Instagram-Effekt": Wochenmarkt auf Mallorca erlebt Touristenflut

Wie voll Mallorca derzeit ist, konnte man am Dienstag auch in Artà erleben, wo der Wochenmarkt einen bemerkenswerten Besucheransturm erlebte, der die Altstadt in einen Anziehungspunkt für Tausende Touristen verwandelte. Die Bilder, die diesen Artikel begleiten, verdeutlichen die beeindruckende Masse an Besuchern, die den "Mercat" der Gemeinde an diesem Tag nahezu "überschwemmte". Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ein einmaliges Ereignis – vielmehr hat sich der Markt zu einem wöchentlichen Magneten für internationale Gäste entwickelt.

In den vergangenen Jahren hat sich die Situation in dem bei vielen Deutschen Urlaubern beliebten Ort kontinuierlich verschärft, berichten die Einwohner. Um dem Gedränge auf dem Markt zu entkommen, sind viele gezwungen, ihre Einkäufe bereits in den frühen Morgenstunden zu erledigen. Einige Bürger verzichten sogar ganz auf den Besuch des Marktes, um den Unannehmlichkeiten zu entgehen. Volle Straßen in Artà auf Mallorca an diesem Dienstag. Der Wochenmarkt von Artà zählt zu den bekanntesten auf Mallorca und zieht insbesondere in der Sommerzeit große Menschenmengen an. Ein besonderes Highlight des Marktes ist der eigens eingerichtete Bereich für Kunsthandwerker, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Maria Antònia Sureda, die Stadträtin für Wirtschaftsförderung, Bildung, Märkte und Messen, erklärt, dass auch viele Hotels in der Umgebung den Markt ihren Gästen empfehlen. Zudem haben soziale Netzwerke erheblich zur Bekanntheit und damit zur Überfüllung beigetragen. Die Wirtschaft freut's Die wachsende Popularität des Marktes hat aber ihre Schattenseiten. Dienstags durch die Straßen von Artà zu schlendern, ist mittlerweile nahezu unmöglich. Sureda räumt ein, dass der Zustrom von Touristen aber auch positive Effekte mit sich bringt: Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, um kleine Geschäfte und lokale Denkmäler wie den Sant Salvador zu erkunden, was den Umsatz der lokalen Wirtschaft steigert. Dennoch bedauert sie die Schwierigkeiten, die die Anwohner aufgrund der übermäßigen Besucherzahl erfahren, und gibt zu, dass das Einkaufen unter diesen Bedingungen eine Herausforderung darstellt. Zusammenfassend zeigt sich, dass der Wochenmarkt von Artà eine zentrale Rolle im touristischen Angebot der Region spielt. Während die steigenden Besucherzahlen zur Belebung der lokalen Wirtschaft beitragen, stellen sie aber zunehmend auch eine Herausforderung für die Bewohner und die Infrastruktur dar.