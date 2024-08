Lokalpolizisten der im Südwesten von Mallorca gelegenen Gemeinde Calvià haben einen Österreicher festgenommen, der im Badeort Santa Ponça mehrere Passanten mit einem Messer bedroht hatte. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Freitag zufolge saß der 60-Jährige in einem BMW in der Straße Via de La Creu, als er auf einmal ausstieg und auf zwei Spaziergänger losging.

Angesichts der Aggressivität des Mannes strömten mehrere Nachbarn auf die Straße. Schnell wurde die Polizei gerufen, da der Mitteleuropäer auch damit begann, laut zu schreien. Anwohner sagten den Ermittlern, dass sich der Österreicher bereits seit einigen Tagen in dem Badeort aufhalte. Auch habe er sich merkwürdig gegenüber Minderjährigen verhalten. Der festgenommene Mann sagte den Polizisten, dass er am 18. August nach Mallorca gekommen sei und in seinem Auto schlafe. Er begründete sein Verhalten gegenüber Passanten mit Verfolgungswahn. Bei der Festnahme trat der 1,70 Meter große Mann den Ermittlern mit entblößtem Oberkörper entgegen. In Santa Ponça verbringen derzeit vor allem englischsprachige Feriengäste ihren Urlaub. Als besonderer Anziehungspunkt gilt der relativ lange Sandstrand, der sogar Naturschatten bietet. Santa Ponça gilt als Wohngebiet von eher wohlhabenden Menschen mit zahlreichen Apartment-Blocks und Villen.