Erneut hat sich ein Badegast bei einem 14-Meter-Sprung an der beliebten Cala Varques im Osten von Mallorca schwer verletzt. Der 13-jährige Junge aus Italien erlitt laut einem Bericht des Nachrichtenauftritts "Crónica Balear" am Donnerstag gegen 16.15 Uhr Verletzungen am Hals, nach dem Sprung klagte er über Atemschwierigkeiten und Rückenschmerzen. Schnell herbeigeeilte Hilfskräfte brachten ihn zunächst nach Porto Cristo und dann in ein Krankenhaus der Insel.

Bereits am 10. August war es an der Cala Varques zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein 23-jähriger Franzose hatte sich nach einem Sprung aus gleicher Höhe von den Begrenzungsfelsen der Bucht, bei dem er falsch auf die Wasseroberfläche aufschlug, verletzt. Am 30. Juli hatte sich ein Litauer bei einem Sprung aus 18 Metern höhe ebenfalls an der Cala Varques Verletzungen zugezogen. Ähnliche Nachrichten Sie trieb leblos im Wasser: Deutsche Urlauberin muss in Sant Elm wiederbelebt werden Mehr ähnliche Nachrichten Die Cala Varques ist auch bei Deutschen sehr beliebt. Sie liegt etwas abgelegen und kann nur nach einem längeren Fußmarsch erreicht werden. Nördlich von der Cala befinden sich die Cala Mendia und die Cala Romàntica. Während der Hochsaison häufen sich auf Mallorca selbstredend die Badeunfälle. Manche Badegäste geraten in Strömungen und haben alle Mühe, wieder aus dem Meer herauszukommen, andere überschätzen ihre Kräfte und geraten in Schwierigkeiten. Immer mal wieder ertrinken Menschen.