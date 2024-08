Vor der Küste von Maioris haben die Verantwortlichen mehrerer Boote die Umgebung am Samstagmorgen mit extrem lauter Musik beschallt. "Es ist beschämend, man konnte den Krach in einem Kilometer Entfernung hören", beschwerte sich ein Badegast.

Es habe sich um zwei Ausflugsboote gehandelt, so der Küstenbesucher. Man habe sich dort benommen, als wäre man die einzigen in der Gegend. Die Besucher der an sich sehr ruhigen Gegend hätten sich belästigt gefühlt, so der Zeuge weiter.

Vor den zu Llucmajor gehörenden Wohnsiedlungen Maioris, Puig de Ros und Badia Gran fällt die Steilküste Hunderte Meter tief ab. Dort befindet sich der Mhares-Beachclub und felsige Abschnitte mit vielen natürlichen Badestellen.

Mallorca zieht gerade in der Hochsaison zahllose Exzesstouristen magnetisch an. Sie legen nicht nur in Urlaubergegenden wie Playa de Palma und Magaluf ein deplatziertes Verhalten an den Tag, sondern mitunter auch auf Booten, die man für viel Geld mieten muss, oder in edlen Beachclubs.

Exzesstouristen sind nicht durchgehend arm und gehören auch nicht samt und sonders der sozialen Unterschicht oder dem Prekariat an. Auch wohlhabende Mittelklassenangehörige oder Oberschichtler benehmen sich auf der Insel immer mal wieder daneben.