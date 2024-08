Das Gesundheitsministerium der Balearen-Regierung auf Mallorca hat empfohlen, Trinkwasser per Lastwagen nur bei den 78 zugelassenen Betrieben zu beziehen. Nur diese garantierten den sicheren Konsum des lebensnotwendigen Guts für den Menschen, so die Behörde. Außerdem stehen die Unternehmen unter der gesundheitlichen Aufsicht der Generaldirektion der öffentlichen Gesundheit des besagten Ministeriums.

Die mit Trinkwasser gefüllten Lastkraftwagen bedienen in erster Linie entlegene Häuser auf dem Land, vor allem vor Sommerbeginn. Seriöse Anbieter erkennt man an der Aufschrift "Agua de consumo humano" ("Wasser für den menschlichen Gebrauch") sowie einem Piktogramm mit einem weißen Wasserhahn auf blauem Grund auf dem Fahrzeug. Außerdem sind die autorisierten Unternehmen in einem entsprechenden Register gelistet, das sich auf der Internetseite "www.salutambiental.caib.es" befindet.

Um die Sicherheit des Trinkwassers für den menschlichen Konsum auszuweisen, verfügen die Fahrzeuge jeweils über einen positiven Gesundheitsbericht. Auf Ibiza befinden sich im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl die meisten Betriebe auf den Balearen. 25 sind es dort an der Zahl, Tendenz steigend. Auf Mallorca sind 46 Firmen registriert, auf Menorca zwei und auf Formentera fünf.

Die Lastwagen der Transport-Unternehmen sind speziell für die Beförderung von Trinkwasser im Einsatz. Sie werden an dafür vorgesehenen Sammelstellen beladen, die im gleichen Register wie die Betriebe selbst eingetragen sind. Diese Bestimmung ist Teil eines Programmes zur Selbstkontrolle und Verwaltung der öffentlichen Versorgung. Gleichzeitig bitten die Behörden, sparsam mit der wertvollen Ressource Wasser umzugehen.