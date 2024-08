Ein von Polizisten "Rambo" genannter Gewohnheitskrimineller hat in den vergangenen Wochen im Viertel Son Ferriol von Palma de Mallorca für Angst und Schrecken gesorgt. Dem 33-jährigen Spanier wird laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vorgeworfen, mehrere Einbrüche in der Gegend verübt zu haben. Er wurde am vergangenen Sonntag festgenommen.

Wegen ähnlicher Delikte ist der Mann polizeibekannt. Als der Zugriff erfolgte, hielt er sich gerade im Hinterhof eines Hauses versteckt, wo ein im Viertel bekannter Rentner lebt. Die Nationalpolizei war dem Verbrecher nach einem Anruf eines Ordnungshütern außer Diensten auf die Spur gekommen, als er durch die Straßen von Son Ferriol irrte. Ähnliche Nachrichten Sie lebten im Luxus in Palma: Mutmaßliche schwedische Drogengeld-Wäscher festgenommen Mehr ähnliche Nachrichten Das gutbürgerliche "Barrio" befindet sich im Osten von Palma an der Schnellstraße nach Manacor und unweit des Krankenhauses Son Llàtzer. Es befinden sich dort vor allem Einfamilienhäuser und auch einige Mehrfamilienblöcke. Einbrüche kommen auf Mallorca immer wieder vor. Vor allem während der Hochsaison haben es unter anderem aus dem Ausland stammende Kriminelle auf leerstehende Villen in vornehmen Gegenden abgesehen. Doch auch Kriminalität dieser Art in "normalen" Gegenden ist nicht selten.