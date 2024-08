Am Dienstagvormittag ist es in der Urbanisation Cala Moragues im Ferienort Port d'Andratx auf Mallorca zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein deutsches Urlauberpaar leicht verletzt wurde. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, brach gegen 11 Uhr in ihrem Feriendomizil ein Feuer aus.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Kurzschluss in einer Steckdosenleiste hinter dem Fernseher die Ursache. Das Paar konnte die Flammen selbst löschen, zog sich dabei jedoch leichte Rauchvergiftungen zu. Bei Eintreffen der Rettungskräfte – darunter mehrere Polizeistreifen, Guardia Civil und Feuerwehr – wiesen die Gesichter und Kleidung der Deutschen deutliche Rauchspuren auf. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, eine Einweisung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Dem Medienbericht zufolge macht das deutsche Paar derzeit Ferien in der Wohnung eines Bekannten. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Hergang des Brands zu klären. Der Vorfall unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit funktionierender Rauchmelder und regelmäßiger Überprüfungen elektrischer Geräte in Haushalten.