Der Inselrat von Mallorca plant einen Ausbau der Flughafen-Autobahn (Ma-19). Das ist an diesem Mittwoch bekannt gegeben worden. In Fahrtrichtung Palma soll eine neue Fahrspur mit einer Länge von etwa 800 Metern entstehen, um die Zufahrt auf die Ringautobahn Vía de Cintura (Ma-20) in Fahrtrichtung Andratx zu erleichtern. Und: Die Behörde drücken dabei aufs Gaspedal. Die Spur soll noch vor Weihnachten in Betrieb genommen werden. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen der Ausfahrt El Molinar und der bereits an der Ringautobahn liegenden Abfahrt beim Ikea-Markt.

Ziel ist es, beide abbiegenden Fahrspuren neu zu gestalten, da die rechte Spur bisher nicht ausreichend genutzt wird. Auch, weil sie momentan nur für Fahrzeuge vorgesehen ist, die auf der Ringautobahn sofort wieder in Richtung Manacor/Ikea abfahren. Vor allem bei Stau kommt es dort deshalb immer wieder die Verkehrschaos. Die neue Fahrspur ist nur eine von mehreren Maßnahmen, die der Consell im Oktober an der Stadteinfahrt nach Palma umsetzen möchte – und zwar mit dem Ziel, die Arbeiten Anfang 2025 abzuschließen. Dadurch soll die Zufahrt in die Stadt verbessert und Staus reduziert werden. Die Arbeiten werden ausschließlich nachts durchgeführt, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wie der Präsident der Inselrats, Llorenç Galmés, am Mittwoch erklärte. Eine weitere neue Fahrspur wird im Tunnel unter dem Kreisverkehr Can Blau (höhe Estadi Balear) geschaffen, der derzeit nur über zwei Spuren verfügt. Áuch dies führt oft zu einem Engpass für Fahrzeuge, die von der Flughafen-Autobahn auf die Vía de Cintura einfahren. Bei dem Abschnitt handelt es sich um den einzigen Bereich der Umgehungsstraße, der nicht mindestens drei Fahrspuren in jede Richtung hat. Über diese Maßnahme war bereits zuvor berichtet worden, ebenso wie über die geplante nächtliche Erneuerung von sechs Kilometern Asphaltdecke. Diese Arbeiten betreffen den Abschnitt von der Flughafenautobahn bis zur Anschlussstelle Valldemossa sowie die Zu- und Abfahrten bis zum Gènova-Tunnel, da hier seit über 20 Jahren keine Verstärkung der Fahrbahndecke vorgenommen wurde.