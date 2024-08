Vor einem Ketten-Restaurant an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca hat eine offenbar psychisch gestörte halbnackte Frau einen Mann belästigt. Vor den Augen zahlloser Passanten bedrängte sie ihr Opfer und hielt ihm unter anderem ihre nackten Brüste ins Gesicht. Zu dem Vorfall kam es Medienberichten zufolge am Montag gegen 19.30 Uhr.

Bei dem Lokal handelt es sich um eine Filiale der spanischen Kette "100 Montaditos". Dort sind die Preise für Essen und Getränke sehr niedrig, weswegen vor allem jugendliche Gäste dorthin finden. Das Verhalten der dem Aussehen nach aus dem Ausland stammenden Frau fiel dermaßen aus dem Rahmen, dass Lokalpolizisten eingreifen mussten. Sie führte keinen Ausweis mit sich und wurde umgehend in die psychiatrische Abteilung des Son-Espases-Krankenhauses gebracht. Ähnliche Nachrichten Plaça d'Espanya in Palma: Anwohner beklagen immer mehr Lärm, Schmutz und Gewalt Mehr ähnliche Nachrichten Die Plaça d'Espanya, die nach langen Umbauarbeiten kurz vor ihrer Wiedereröffnung steht, ist das neuralgische Zentrum von Palma mit Bushaltestellen und dem Hauptbahnhof. Die Gegend gilt als eher unsicher, da hier auch Taschendiebe und sonstige obskure Gestalten hinfinden. Neben dem "100 Montaditos" gibt es hier auch Schnellrestaurants wie "Burger King" oder "Taco Bell". Die "Bar Cristal" gilt als bunter Punkt, da man hier trinken und speisen wie in einem echten spanischen Café der 60er- oder 70er kann.