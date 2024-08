Alarm an Palmas Plaça d’Espanya! Immer mehr Anwohner des zentralen Platzes von Palma de Mallorca beklagen sich über Jugendgruppen, die abends und nachts die Seitenstraßen der Plaça bevölkern und dort für Lärm, Schmutz und immer wieder für gewaltsame Auseinandersetzungen sorgen. Entsprechende Beschwerden wurden von den Nachbarn jetzt der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zugetragen.

Von den Vorfällen besonders betroffen soll die Marie-Curie-Straße sein, die die Plaça d’Espanya im Südwesten begrenzt und an der unter anderem die Santander-Bank, der Burger King und der Drogeriemarkt Müller liegen. Diese Straße, so die Anwohner, sei in den vergangenen Monaten zu einem regelrechten "Brennpunkt" geworden. Immer wieder sollen sich dort Gruppen von bis zu 30 Personen versammeln und für Unruhe sorgen.

Jüngster Vorfall am Montag

Der jüngste Vorfall soll sich dort am Montagnachmittag zugetragen haben. Anwohnern zufolge gerieten ein junger Mann und eine junge Frau in Streit. Das Paar soll auch handgreiflich geworden sein, worauf die junge Frau ihr Oberteil verlor und halbnackt auf der Straße zurückblieb. Augenzeugen behaupten, dass vor allem die junge Frau, die bei dem Streit leicht verletzt wurde, möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Erst mit Hilfe der Polizei konnte die Frau von herbeigerufenen Sanitätern behandelt werden.

Angesichts dieser wiederholten Vorfälle fordern die Anwohner der Plaça d’Espanya eine stärkere Polizeipräsenz in der Gegend, um zukünftige Zwischenfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Anwohner zu gewährleisten. Sie fordern ein sofortiges Eingreifen der Behörden, um den Frieden in dem Viertel wiederherzustellen und zu verhindern, dass diese Art von Situation weiterhin ihre Lebensqualität beeinträchtigt.

Plaça wird seit eineinhalb Jahren renoviert

Die Plaça d’Espanya in Palma wird seit gut eineinhalb Jahren aufwendig umgebaut. Im Zentrum der Renovierungen stehen neue, rutschfeste Fliesen, die für die Sicherheit der Passanten sorgen sollen. Das Projekt kostete rund 2,5 Millionen Euro und umfasst mehr als 8000 Quadratmeter. Das Bauvorhaben hat mehrere Verzögerungen erlebt. Mit einer Eröffnung der "neuen" Plaça wird aber in Kürze gerechnet.

Die Plaça d’Espanya ist auch der zentrale Knotenpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs der Stadt. An der Oberfläche verlaufen so gut wie alle EMT-Stadtbuslinien. Im Untergrund befindet sich Palmas Hauptbahnhof sowie der zentrale Omnibusbahnhof und der Halt für die beiden U-Bahnlinien M1 und M2.