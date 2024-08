Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Sa Pobla auf Mallorca ist am Freitagvormittag ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 11.20 Uhr auf einer Landstraße, als der Lieferwagen des Mannes aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug.

Rettungskräfte des örtlichen Notdienstes 061 trafen kurz darauf am Unfallort ein. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung konnten sie nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Seine Verletzungen waren laut Angaben der Rettungskräfte so schwerwiegend, dass jede Hilfe zu spät kam.

Neben den Sanitätern eilten auch Beamte der Guardia Civil zum Unglücksort, um den Unfallhergang zu untersuchen und die Straße vorübergehend zu sperren. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der tragische Vorfall hat in der Gemeinde Sa Pobla Bestürzung ausgelöst. Lokale Behörden nutzen den Anlass, um erneut auf die Wichtigkeit der Verkehrssicherheit hinzuweisen. Sie appellierten an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu fahren und sich strikt an die Verkehrsregeln zu halten.

Der Unfall reiht sich in eine Serie von schweren Verkehrsunfällen ein, die sich in jüngster Zeit auf Mallorca ereignet haben. Erst am vergangenen Wochenende war ein Motorrradfahrer an Palmas Paseo Marítimo frontal gegen einen Ampelanlage geknallt und kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlegen.