In den frühen Morgenstunden des Samstags musste ein 21-jähriger Mann auf Mallorca sein Leben lassen, da er auf der Autobahn bei Andratx überfahren wurde. Nach Ermittlungen der Guardia Civil war der junge Mann zuvor nach einer Panne aus dem Auto ausgestiegen. Der Fahrer eines herannahenden Taxis sah ihn nicht auf der Straße und überfuhr ihn.

Die Polizei geht davon aus, dass die Scheinwerfer seines Pkws nicht funktionierten, er daher angehalten und gegen 5.30 Uhr morgens aus dem Wagen gestiegen war und dabei tödlich von dem herannahenden Fahrzeug getroffen wurde. Durch den schweren Aufprall blieb der junge Mann bewusstlos mit mehreren Traumata auf dem Asphalt liegen.

Beim Eintreffen des Rettungsdienstes konnten die Ärzte nur noch den Tod des 21-Jährigen am Unfallort feststellen, da er seinen Verletzungen erlegen war. Der andere am Unfall beteiligte Fahrer wurde in einem Krankenwagen behandelt, da er von dem Geschehen sehr erschüttert war.