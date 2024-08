Das Teatre Principal in Palma hat, so weit es schon steht, das Programm der Spielzeit 2024/2025 veröffentlicht. Die Karten sind seit dieser Woche im Online-Handel, an der Theaterkasse sind sie ab Mittwoch, 4. September, erhältlich. Das zu wissen, ist vor allem für die Opernfreunde wichtig. Denn Opern sind auf Mallorca sehr beliebt und die Tickets für die Vorstellungen gehen gewöhnlich weg wie warme Semmeln. Tatsächlich fanden schon gleich am ersten Verkaufstag, 26. August, die ersten Eintrittskarten ihren Absatz.

Das ist umso bemerkenswerter, als dass von den drei großen Produktionen in dieser Saison bisher weder die Besetzung noch die Inszenierung bekannt ist. Wer also die besten Plätze ergattern will, muss die Katze im Sack kaufen – jedoch wenigstens mit der Sicherheit, dass die Aufführungen der vergangenen Jahre an Attraktivität nicht zu wünschen übrig ließen.

Die erste Oper auf dem Spielplan ist „Turandot” von Giacomo Puccini. Es ist die letzte Oper des Komponisten, der am 29. November 1924 starb. Die drei Aufführungen am Mittwoch, 23. Oktober, Freitag 25. Oktober und Sonntag, 27. Oktober finden also einen Monat vor dem 100. Todestag des berühmten Opernkomponisten statt. Die zwei weiteren Opern im Jahresprogramm sind „Dido und Aeneas” von Henry Purcell am 12., 14. und 16. Februar 2025 sowie „Don Pasquale” von Gaetano Donizetti am 18., 20. und 22. Juni 2025. Karten für 10 bis 90 Euro sind unter teatreprincipal.koobin.com erhältlich.

Nicht nur die Oper ist gefragt. Auch für das Konzert des Sinfonieorchesters der Balearen am Donnerstag, 26. September, sind bereits die ersten Karten weg. Der Auftritt der Sinfoniker unter der Leitung von Pablo Mielgo ist der Auftakt der kommenden Orchester-Spielzeit. Auf dem Programm: Die Suite „Appalachian Spring” von Aaron Copland und das Konzert „Talaiot” von Marco Mesquida. Der menorquinische Pianist, der als einer der bedeutenden Vertreter der spanischen Jazzszene bekannt ist, wird bei seinem Werk der Solist sein. Die Karten kosten 10 bis 25 Euro.

Apropos Jazz: Mit den Auftritten des Flamenco-Jazz-Pianisten Chano Domínguez am 3. November (8 bis 35 Euro) und des Flamenco-Jazz-Trios Carles Benavent, Tino Di Geraldo und Jorge Pardo (8 bis 25 Euro) am 3. Dezember sind auch die ersten Konzerte des Jazz Voyeur Festivals und des Alternatilla Jazz Festivals bekannt. Und wer von Flamenco nicht genug kriegen kann, hat am 2. Oktober zudem die Möglichkeit, den Gitarristen Antonio Sánchez, Neffe des Großmeisters Paco de Lucía, live im Teatre Principal zu erleben. Eintritt: 8 bis 25 Euro.