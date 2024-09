An der Playa de Palma auf Mallorca hat sich erneut ein Badeunfall ereignet. Ein zweijähriges Kind drohte in einem Hotelpool zu ertrinken. Durch das beherzte Eingreifen eines Rettungsschwimmers konnte dem kleinen Jungen aber das Leben gerettet werden.

Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, ereignete sich der Unfall am vergangenen Freitag gegen 17.40 Uhr. Das Kleinkind hatte im Pool erhebliche Mengen Wasser geschluckt und war bewusstlos geworden. Der Junge litt unter akutem Sauerstoffmangel.

Als die Rettungskräfte eintrafen, kam das Kind gerade wieder zu sich. Zur Sicherheit und Beobachtung seines Zustandes wurde der zweijährige Junge dennoch ins Krankenhaus eingeliefert.

Erst in der vergangenen Woche am Sonntag hatte sich – ebenfalls in einem Hotelpool an der Playa de Palma – ein tödlicher Badeunfall ereignet. Ein 6-jähriges Kind war dabei im Mallorca-Urlaub ertrunken.