In diesen Tagen zeigt sich das Wetter auf Mallorca von seiner wilden Seite. Seit Montag wüten spätsommerliche Unwetter. Vor allem in Porreres und Felanitx regnete es zum Wochenbeginn so ausgiebig, dass es zu zahlreichen Überschwemmungen kam. Auch weiterhin gelten verschiedene Warnstufen des staatlichen Wetterdienstes Aemet.

Für Dienstag ist für die Inselmitte die Wetterwarnstufe Orange ausgerufen worden. Für alle anderen Bereiche Mallorcas gilt Gelb, und zwar zwischen 12 und 18 Uhr. Gewarnt wird konkret vor sehr "starken bis sintflutartigen Regenfällen", twitterte Aemet. Für Mittwoch ist die Warnstufe Orange sogar für die ganze Insel herausgegeben worden, sie gilt von 8 bis 18 Uhr. Dann rechnet der Wetterdienst mit "schweren Gewittern, sehr starken Schauern, Windböen und möglicherweise Hagel".

03/09 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/vUuCvwKkhW — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 2, 2024

Von wirklicher Abkühlung kann dennoch nicht die Rede sein. Vielerorts ist es auf Mallorca aktuell eher tropisch, sehr schwül und drückend. Mit Spitzenwerten von 25 Grad in Capdepera sowie Palma ist die vergangene Nacht wieder eine Tropennacht gewesen. 24 Grad sind in Port de Sóller gemessen worden, 23 Grad waren es in Santanyí, Campos und Andratx.

Die Regenfälle von Montag sind auf der Insel sehr ungleichmäßig verteilt gewesen. Stellenweise rumpelte es nur, an anderen Orten kam gehörig was herunter. Vor allem in Porreres, wo sich laut Wetterdienst 50 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde ergossen. In Manacor waren es neun Liter, am Flughafen von Palma de Mallorca sowie in Banyalbulfar hingegen jeweils nur ein Liter.

Ab Donnerstag soll der Spuk dann vorbei sein. Nachdem die Unwetter abgezogen sind, zeigt sich das Wetter auf Mallorca dann wieder von seiner schöneren Seite. Vereinzelt kann es etwas wolkiger sein, meistens scheint aber die Sonne. Dazu werden die Werte meistens um 28 bis 30 Grad liegen, Richtung Wochenende sollen sie aber auf 34 Grad steigen, unter anderem in Llucmajor.

Die Prognosen von Aemet zeigen allerdings, dass so langsam der Herbst auf der Insel Einzug hält. Laut aktueller Aussichten wird die Wetterlage eher unbeständig bleiben – denn für kommendes Wochenende sind schon wieder die nächsten Regenfälle angekündigt.