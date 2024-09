Mallorca Inselhauptstadt Palma hat den Erwerb des ehemaligen Kino Metropolitan für 2,5 Millionen Euro bekanntgegeben. Das Gebäude im Brennpunktviertel Pere Garau soll in erster Linie zu einem neuen Gesundheitszentrum umgebaut werden, um die medizinische Versorgung in einem der am dichtesten besiedelten Stadtteile zu verbessern.

Bürgermeister Jaime Martínez betonte gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die Bedeutung dieser Investition: "Diese Projekte werden von den Bürgern Palmas seit langem erwartet." Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Fördertopfes für Provinzhauptstädte. Darin befinden sich derzeit Gelder aus nicht verwirklichten Vorhaben sowie aus fertiggestellten Projekten, die inzwischen eigenständige Einnahmen verzeichnen.

Das seit 2011 geschlossene Kino verfügt über ein 2.235 Quadratmeter großes Grundstück mit einer Bebauungsmöglichkeit von sechs Stockwerken. Die Anwohnervereinigung von Pere Garau hatte sich sich seit geraumer Zeit für den Kauf eingesetzt, um die Gesundheitsversorgung im Viertel zu verbessern.

Die Investitionen seien für die Bürger Palmas "von großer Bedeutung", hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Neben dem Gesundheitszentrum in dem ehemaligen Kino seien weitere Projekte in Palma geplant:

– Ein neues soziokulturelles Zentrum mit Stadtbibliothek und Tageszentrum für Senioren in Génova (718.660 Euro);

– Die Umgestaltung des Platzes Bisbe Planes in Sant Jordi (107.000 Euro);

– Ein neuer Viertelboulevard und die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Son Sardina (115.000 Euro).

Die Entscheidungen wurden in einer außerordentlichen Sitzung des sogenannten Hauptstadtrats getroffen, in dem auch Vertreter der Balearenregierung und des Inselrats von Mallorca vertreten sind. Sie unterstützen die Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und Dienstleistungen in Palma.

Mit diesen Investitionen will die Stadtverwaltung auf langjährige Forderungen von Bürgern reagieren und wichtige Impulse für die Stadtentwicklung setzen.