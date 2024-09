Ein 56-jähriger Spanier wurde am vergangenen Sonntag (1.9.) in Palma de Mallorca von der Nationalpolizei festgenommen, nachdem er seinen Nachbarn mit einer Axt bedroht hatte. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil La Vileta und sorgte für erhebliche Aufregung in der Nachbarschaft.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags meldete ein sichtlich aufgebrachter Anwohner der Notrufzentrale, dass er von einem Mann mit einer Axt verfolgt werde. Das Opfer, das in Panik um den Block lief, konnte der Polizei präzise Angaben zu seinem Standort machen. "Ich laufe um den Block. Kommen Sie schnell", lautete der verzweifelte Hilferuf. Als die Polizei am Tatort eintraf, konnte sie den Angreifer, einen ehemaligen Sträfling mit langem Vorstrafenregister, umgehend festnehmen. Der 56-jährige Mann, der erst kürzlich aus dem Gefängnis in Palma entlassen worden war, hatte zuvor an die Tür des Opfers geklopft und ihn mit dem Tode bedroht. Grund für die Eskalation war angeblich eine Bedrohung eines Familienmitglieds des Täters durch das Opfer. Die Polizei fand bei der Durchsuchung des Täters sowohl die Axt als auch ein Messer. Während der Festnahme äußerte der Mann erneut Morddrohungen, zog diese jedoch kurz darauf wieder zurück und behauptete, niemanden bedroht zu haben. In der Nachbarschaft ist der Festgenommene als streitlustige Person bekannt, die bereits mit vielen Nachbarn Konflikte hatte. Der Vorfall hat in La Vileta für erhebliche Unruhe gesorgt.