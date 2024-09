Die Stadtverwaltung von Palma hat umfangreiche Pläne zur Verbesserung der Infrastruktur und des kulturellen Angebots der Stadt vorgestellt. Diese sollen durch Einnahmen der sogenannten Ökosteuer (Impuesto de Turismo Sostenible, ITS) finanziert werden.

Laut Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befinden sich in dem Topf insgesamt 61 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt gab am Mittwoch bekannt, für welche Vorhaben sie sich im Rahmen des Ausschüttungsprozesses bewerben will. Die Landesregierung legt jedes Jahr fest, wie die Einnahmen aus der Ökosteuer verwendet werden sollen:

Botanischer Garten in Son Quint

Ganz oben auf der Wunschliste steht die Errichtung eines botanischen Gartens in den Casas del Retiro im Stadtteil Son Quint. Davon verspricht sich die Stadt unter anderem Bildungsmöglichkeiten für Schüler und Jugendliche. Gleichzeitig soll eine neue grüne Lunge auch Anwohnern und Besuchern zugutekommen und die touristische Attraktivität Palmas steigern.

Neues Messezentrum in Son Llàtzer

Außerdem plant die Stadtverwaltung den Bau eines modernen Messezentrums im Stadtteil Son Llàtzer. Dort sollen in Zukunft Großveranstaltungen mit entsprechender Infrastruktur über die Bühne gehen können.

"Internationale Gala" in der Gastronomie

Im gastronomischen Bereich strebt Palma laut Rathaussprecherin Mercedes Celeste eine "internationale Gala" für das kommende Jahr an. Mallorcas Inselhauptstadt soll damit vorübergehend zum "kulinarischen Hotspot Europas" werden.

Investitionen in den Nahverkehr

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit: Mit Mitteln aus der Ökosteuer sollen 16 neue Elektrobusse für die Flotte des Nahverkehrsunternehmens EMT angeschafft werden. Der öffentliche Nahverkehrs soll damit umweltfreundlicher werden.

Infrastrukturmaßnahmen

Zusätzlich sind Investitionen in die städtische Infrastruktur geplant, etwa in Form eines neuen Parkplatzes in Ses Meravelles. Außerdem sollen Gelder aus der Ökosteuer für die Modernisierung der Ausrüstung von Polizei und Feuerwehr verwendet werden.

Insgesamt verfolgt die Stadtverwaltung das Ziel, die Lebensqualität in Palma zu steigern und die Stadt als attraktiven Ort für Touristen und Einwohner weiterzuentwickeln.