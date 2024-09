Mallorca ist Kernelement einer anderthalbstündigen Dokumentation namens „Der Urlaub meines Lebens - Von Sonne, Glück & Meer” am kommenden Sonntag, 8. September, ab 21.45 Uhr auf dem Westdeutschen Rundfunk. In der Produktion geht es um die Entwicklung der Balearen-Insel vom Beginn der Liebe deutscher Besucher zu Mallorca bis hin zur aktuellen Lage. Außerdem wird die Insel als eines der vielseitigsten aller Eiländer dargestellt.

Der Film von Melanie Didier aus dem Jahr 2023 versucht die Fragen zu beantworten, wie Touristen aus der Bundesrepublik in den zurückliegenden Jahrzehnten und insbesondere in den 50er- und 60er-Jahren Urlaub gemacht haben und wie sie es heute tun. Darüber hinaus zeigt die Produktion Aufnahmen von Kulturveranstaltungen, Orten wie Palma und Stränden wie Es Trenc oder die Playa de Muro auf Mallorca.

Melanie Didier stellt Menschen vor, die sich auf der Balearen-Insel niedergelassen haben und hier glücklich geworden sind. Die Dokumentation ist eine Mischung aus Aussagen von Prominenten wie den Moderatorinnen Tamina Kallert und Marijke Amado sowie den Musikern Henning Krautmacher und Eko Fresh über das Urlauben und ihre persönlichen Erlebnisse sowie Bilder vom sonnigen Süden und ersehnten Meer. Es geht um den Sommer und ein Lebensgefühl voller Genuss.

Begleitet werden die Montagen von entsprechender Musik, die an eigene besonders schöne Urlaube erinnern. Zuschauer verbinden sich mit den Geschichten der Protagonisten und erfahren von deren Abenteuern oder Romanzen. Die Sendung „Der Urlaub meines Lebens - Von Sonne, Glück & Meer” endet als Ode an das Reisen. Der Film ist über die Ausstrahlung hinaus in der ARD-Mediathek verfügbar.