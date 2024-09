Ein 45-jähriger Mann ist bei einem Unfall tödlich verunglückt, nachdem er auf der Landstraße von Campos nach Felanitx von einem Lieferwagen überfahren worden war. Das Opfer war zu Fuß auf dem Seitenstreifen unterwegs, als es von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Wie die Guardia Civil gestern mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 21.25 Uhr bei Kilometer 2,2 der Landstraße Ma-5120, die die beiden Orte verbindet. Ein Mann, der mit seiner Frau in einem Opel Combo unterwegs war, sah plötzlich einen Fußgänger auf dem Seitenstreifen, konnte aber nicht mehr reagieren und überfuhr ihn beim Versuch, ihm auszuweichen. Das Opfer wurde mehrere Meter weit geschleudert, nachdem es von dem Fahrzeug erfasst worden war.

Beamte der Verkehrspolizei eilten zusammen mit der Lokalpolizei von Campos, Feuerwehrleuten und Krankenwagen zum Unfallort, nachdem sie den Alarm erhalten hatten. Der Notarzt konnten nichts mehr tun, um das Leben des Mannes zu retten, der seit vielen Jahren auf Mallorca lebte. Die Beamten führten bei dem Fahrer einen Alkoholtest durch, der negativ ausfiel.

Wie es aus den Ermittlungen nahestehenden Kreisen hieß, war das Ehepaar sehr betroffen von dem Unglück. Der Straßenabschnitt war an jener Stelle unbeleuchtet. Die Bürgermeisterin von Campos, Francisca Porquer, hatte sich in Begleitung der Polizei ebenfalls an den Ort des Unfalls begeben.

Unfälle mit Fußgängern auf dem Land zwischen Dörfern kommen ganz selten vor. Bei den herkömmlichen Unfällen stoßen in der Regel Autos zusammen. Mitunter verunglücken auch Radfahrer. Insbesondere in abgelegenen Dörfern wie etwa Felanitx sind Verkehrsunfälle nicht gerade häufig an der Tagesordnung.