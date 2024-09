Die deutsche Künstlerin Rebecca Horn ist am vergangenen Samstag im Alter von 80 Jahren in Deutschland gestorben. Das gab die Gallerie Pelaires bekannt, in der Horn ausgestellt hatte und beliebt war. Die Deutsche war eng mit Mallorca verbunden: Sie besaß in Pollença ein Haus und ein Studio und hatte sich vor vielen Jahren in die Insel verliebt.

Die Galerie nannte Horn in ihrer Nachricht "eine der einflussreichsten und meistgeliebten Künstlerinnen unserer Zeit". Horn sei ein festes Element in der zeitgenössischen Kunst gewesen, in der ihr multidisziplinäres Werk einen ewigen Fußabdruck hinterlassen habe. Horns Werke sind in den bedeutendsten Museen der Welt ausgestellt, zum Beispiel das Solomon R. Guggenheim in New York, das Irish Museum of Modern Art in Dublin oder das Tate Modern in London.

In der Bekanntmachung erinnert die Galerie Pelaires daran, dass "Rebecca Horn eine Pionierin in der Erforschung des Körpers, des Raums und der Transformation durch ihre Kunst war und das Zusammenspiel zwischen dem Physischen und dem Metaphysischen mit unvergleichlicher Originalität thematisierte. Während ihrer gesamten Laufbahn umfasste ihr Werk kinetische Skulpturen, Installationen und Performances, wobei sie stets die Grenzen von Wahrnehmung und Bewegung herausforderte. Ihre Fähigkeit, das Mechanische mit dem Organischen zu verschmelzen, schuf für den Betrachter zutiefst emotionale und aufschlussreiche Erfahrungen."

Horns Katalog auf Mallorca ist umfangreich. Hervorzuheben ist unter anderem eine Installation mit dem Titel "Cor en brases" für die in eine Ausstellungsräumlichkeit umfunktionierte ehemalige Seehandelsbörse Lonja in Palma. Von großer Bedeutung ist auch das Werk "Luz aprisionada en el vientre de la ballena", das die Künstlerin im Aljub-Raum des Es Baluard installierte. Noch im zurückliegenden Juni strahlte das spanische Fernsehen eine Dokumentation über Horn aus, die die Deutsche bei der Installation einer Ausstellung in der Galerie Pelaires zeigt.

