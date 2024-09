In den kommenden Tagen wird auf Mallorca eine Kaltfront aufziehen, die das Wetter spürbar in Richtung Herbst verändern wird. Laut eines Sprechers vom staatlichen Wetterdienst Aemet wird diese Woche vor allem durch "meteorologische Instabilität" gekennzeichnet sein. Auch die Wetterwarnstufe Gelb ist schon herausgegeben worden.

Sie gilt bereits am Dienstag im Norden und Nordosten der Insel, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Windböen können für bis zu zwei Meter hohen Wellengang sorgen. Kurze Schauer sind rund um Alcúdia nicht ausgeschlossen. Dazu erreichen die Tageshöchstwerte zwischen 27 und 30 Grad. Meistens scheint die Sonne, insgesamt wird am Dienstag ein schöner Tag mit sommerlichem Wetter erwartet.

Am Mittwoch soll sich der Himmel über Mallorca schon öfter zuziehen. Der flotte Wind wird auch weiter spürbar sein. Die Warnstufe Gelb vor Windböen wird dann vorerst nur für die Nachbarinsel Menorca gelten.

Der staatliche Wetterdienst sagt für Donnerstag eine Kaltfront voraus, die den ersten Herbststurm auf die Balearen bringen wird. Dann soll es an allen Küstenbereichen der Inseln sehr stürmisch werden. Windböen mit bis zu 60 km/h werden dann für drei bis vier Meter hohe Wellen sorgen. Daher gilt den gesamten Donnerstag über die Warnstufe Gelb für alle Küsten der balearischen Inseln.

Ebenfalls wird die Kaltfront Regen mit sich bringen, der am Donnerstag und Freitag fast überall auf Mallorca herunterkommen wird. Die Schauer sollen aber laut des Sprechers von Aemet "nicht so ausgiebig ausfallen wie in der vergangenen Woche". Auch ein gehöriger Temperatursturz ist vorhergesagt: am Freitag werden nur noch zwischen 20 und 25 Grad erwartet – das sind eigentlich Werte, die sonst für den Oktober üblich sind.

So sind auch die Nächte in den vergangenen Tagen etwas frischer geworden. Zwar sind sie noch immer tropisch und liegen im Mittel bei rund 20 Grad. In der Nacht auf Dienstag sind 22 Grad am Leuchtturm von Capdepera, auf Cabrera sowie in Portopí in Palma de Mallorca gemessen worden. 19 Grad waren es in Santanyí, 18 in Portocolom und in Port de Pollença. Dennoch konnten Urlauber und Residenten sicher schon besser schlafen und die Klimaanlage im Schlafzimmer auch einmal auslassen.

Laut der Meteorologen von Aemet werden sommerliche Extremwerte in den kommenden Wochen auf Mallorca eher die Ausnahme sein. Mit Hitzewellen werde aktuell nicht mehr gerechnet. Höchstens 36 Grad könnten es demnach nochmal werden. Grundsätzlich erwarten die Experten von Aemet aber einen schönen Spätsommer und Herbst. Auf Spanisch wird der "veranillo de San Miguel" genannt und ist vergleichbar mit dem deutschen Begriff "Altweibersommer".