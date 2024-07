Der Sommer auf Mallorca hat in diesem Jahr etwas später als gewohnt angefangen, doch die Insel in dieser Woche mit voller Wucht getroffen. Am Donnerstag galt die erste Hitzewarnung des Jahres. An diesen Orten war es besonders heiß: 37 Grad wurden in Colònia de Sant Pere und Sa Pobla verzeichnet. Auch in der vergangenen Nacht ist es nicht kühler geworden. In Palma de Mallorca ist in der tropischen Nacht ein Spitzenwert von 25 Grad gemessen worden. 23 Grad waren es jeweils in Capdepera, Portocolom, Colònia de Sant Pere und Banyalbufar.

Am Wochenende soll das Wetter auf Mallorca ein wenig angenehmer werden. Kühle Luft aus dem Norden sorgt für einen kleinen Einsturz der Temperaturen, twitterte der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, Aemet. Einige Wolken können am Freitag noch am Himmel hängenbleiben. Meistens klart es aber auf und der Himmel präsentiert sich freundlich. 29 Grad werden es in Alcúdia, 31 Grad in Calvià und Palma de Mallorca sowie 33 Grad in Campos.

Am Samstag scheint auf der gesamten Insel die Sonne. In Sa Pobla soll es um 27 Grad warm werden – das wären fast 10 Grad weniger als in dieser Woche. Die Tageshöchstwerte liegen dennoch meistens bei 30 bis 32 Grad. Ähnlich wird das Wetter auch am Sonntag aussehen: Es bleibt warm und sonnig. Dazu weht stellenweise ein flotter Wind aus Norden oder Nordosten.

Auf Mallorca liegen die gefühlten Temperaturen im Sommer deutlich höher als die gemessenen Werte. Das liegt – vor allem an den Küsten – an der hohen Luftfeuchtigkeit. An der Ostküste liegt die diese bei rund 85 Prozent. Sie sorgt dafür, dass man die Hitze stärker wahrnimmt, das Gleiche gilt auch umgekehrt für den Winter.

Auch die Wassertemperaturen im Balearenmeer sind gehörig angezogen. Aktuell werden 26 Grad in der Bucht von Palma de Mallorca, vor Sa Rápita und Dragonera gemessen. Damit bietet das Meerwasser in diesen Tagen nur wenig Abkühlung.

Ein kleiner Ausblick in Richtung neue Woche: Der Sommer bleibt auf Mallorca erhalten und wird spätestens in der Wochenmitte wieder Werte bis 34 Grad mit sich bringen. Mit diesen Tipps kommen Sie besser durch die Hitze: Vor allem Babys, Kinder, Schwangere und Ältere sollten die Mittagszeit auswärts meiden und sich eher schattige Plätze suchen. Viel Trinken und luftige Kleidung können ebenfalls helfen, Extremwerte besser zu vertragen. In der Hitze verträgt der Körper lauwarme Getränke besser als sehr kühle. Auch eine Kopfbedeckung zu tragen, ist ratsam.