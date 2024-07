Die Inselhauptstadt Palma de Mallorca hat nicht nur Kunst und Kultur zu bieten, sondern auch schöne Strände. Wer im Urlaub keinen Mietwagen hat oder nicht lange nach einem Parkplatz suchen möchte, kann auch einfach mit den Stadtbussen der EMT an die Playas gelangen. MM weiß, welche Linien Sie nehmen können, was eine Busfahrt kostet und wie sie funktioniert.

Playa de Palma

Mit der Linie 25 kommen Sie vom Stadtzentrum an die beliebte Playa de Palma. Zusteigen können Sie zum Beispiel an der Plaça de la Reina an der Flaniermeile Passeig des Borne. Die EMT-Busse halten fast an jedem Balneario, von der Nummer 13 bis hoch zum Ballermann 5. Ebenfalls werden der Strand von Can Pastilla sowie das Palma Aquarium angefahren. Was die Sonnenliegen und -schirme an der Playa de Palma in dieser Sommersaison kosten, lesen Sie hier.

Portixol/Molinar/Ciudad Jardín

Um an diese Stadtstrände zu gelangen, nehmen Sie die Buslinie 35. Sie fährt vom Zentrum bis an die beliebten Playas in Portixol, Molinar, Cuidad Jardín, Can Pastilla sowie Cala Estància. Wer an den kleinen Stadtstrand Can Pere Antoni möchte, steigt an der Haltestelle "Porta des Camp" aus.

Cala Major und Ses Illetes

Die Strände im Westen von Palma de Mallorca gehören zu den meistbesuchten der Stadt. Sie sind vom Zentrum einfach mit der Linie 4 der EMT erreichbar. Die Haltestellen heißen "Cala Major" oder Sie fahren einfach bis zur Endstation in Ses Illetes. Zusteigen können Sie zum Beispiel am Hauptverkehrsplatz Plaça d’Espanya oder auch in der Einkaufsstraße Jaime III. Cala Major ist ein familienfreundlicher Strand mit Cafés, Restaurants, Chiringuitos sowie Duschen und Toiletten. Der MM-Tipp ist die Cala Comtessa in Ses Illetes, eine kleine Bucht mit türkisem Wasser und Felsen zum Sonnen.

Und so funktioniert das Busfahren in Palma de Mallorca: Eine einfache Fahrt kostet pro Person 2 Euro, die direkt beim Busfahrer bezahlt werden kann. Es gibt an vielen Haltestellen auch Fahrtkartenautomaten, an denen man sich Einzelfahrten oder 10er-Karten kaufen kann. Die letztere Option kommt auch etwas günstiger, dann kostet eine Fahrt nur 1,50 Euro. Kinder bis 5 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit.

Allerdings wird beim Busfahrer nur Bargeld in maximal 10-Euro-Scheinen akzeptiert. Karten- oder Digitalzahlung per Handy ist im Bus nicht möglich. Wenn der Bus sich der Haltestelle nähert, stellen Sie sich an die Bordsteinkante, heben Sie Ihre Hand oder winken Sie dem Busfahrer – sonst kann es sein, dass Ihnen der Bus vor der Nase wegfährt.