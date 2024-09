Die Stadtverwaltung Palma hat am Dienstag angekündigt, noch in dieser Woche neun Palmen am Passeig Sagrera zu fällen. Die Maßnahme erfolge aus Sicherheitsgründen, hieß es in einer Mitteilung an die Medien. Es handele sich um Palmen, die aufgrund ihres Zustands ein Risiko für Passanten darstellten.

Zu diesem Ergebnis sei man gelangt, nachdem umfangreiche visuelle und technische Untersuchungen der insgesamt 105 Palmen entlang des Passeig Sagrera und des Passeig Dalt Murada bis zum Plaça Llorenç de Villalonga durchgeführt worden seien. Die Stadtverwaltung wies darauf, dass die regelmäßigen Inspektionen des Palmenbestands Teil eines Protokolls seien, mit dem die Risiken von herabstürzenden Blättern möglichst gering gehalten werden sollen. Die Fällarbeiten sind für Mittwoch und Donnerstag dieser Woche geplant und werden von der beauftragten Gartenbaufirma UTE Jardiners de Ponent durchgeführt. Der betreffende Abschnitt der Flaniermeile zwischen Altstadt und Uferpromenade bleibt an diesen beiden Tagen für Fußgänger gesperrt. An die Stelle gefällter Palmen sollen schon bald Jungpalmen treten. Die Stadt plant nach eigenen Angaben eine Neubepflanzung zwischen Mai und Juli 2025. Von einer Bepflanzung in den kühlen Wintermonaten wolle man absehen, da Palmen als wärmeliebende Pflanzen dann "schlechtere Wachstumsbedingungen" vorfänden, hieß es weiter. Mit dem angekündigten Fällen der erkrankten und altersschwachen Palmen will die Stadt Palma für die Sicherheit ihrer Bürger und Besucher garantieren. Der Passeig Sagrera verläuft parallel zum Sitz der ehemaligen Seehandelsbörse La Lonja und der Rückseite des Regierungssitzes der balearischen Landesregierung Consolat de Mar. Die ikonischen Palmen flankieren den von Mallorca-Urlaubern viel genutzten Fußgängerboulevard.