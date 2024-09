In s'Arenal de Llucmajor auf Mallorca hat sich am Montagnachmittag eine dramatische Verfolgungsjagd in luftiger Höhe ereignet. Ein algerischer Staatsangehöriger mittleren Alters stürzte vom Dach der Kirche Nuestra Señora de la Lactancia, als er versuchte, vor der Guardia Civil und der örtlichen Polizei zu fliehen.

Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" steht der Mann unter Verdacht, seine Lebenspartnerin tätlich misshandelt und ihr mit dem Tod gedroht zu haben. Als die Beamten an deren Wohnort eintrafen, trat der Nordafrikaner die Flucht über die Dächer des Touristenviertels an. Ähnliche Nachrichten Im Drogenrausch: Frau verletzt Lebenspartner in El Arenal mit Maurerkelle schwer Wie aus Videoaufnahmen hervorgeht, endete die Verfolgungsjagd schließlich auf dem Dach des Gotteshauses. Dort soll der Verdächtige die Beamten bedroht haben, ehe er ausrutschte und in die Tiefe stürzte. Den Behörden zufolge wurden bei dem Einsatz drei Polizisten verletzt. Augenzeugen sagten gegenüber dem Lokalblatt aus, der Mann habe einem der Beamten "Ich kriege dich" zugerufen. Daraufhin habe der Polizist Pfefferspray eingesetzt, was zum Sturz des Verdächtigen geführt haben könnte. Nach dem Sturz vom Kirchendach konnte die Polizei den Mann festnehmen. Aufgrund seiner kräftigen Statur und dem Widerstand, der der Algerier leistetet, waren vier Beamte nötig, um ihm Handschellen anzulegen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.