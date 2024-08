Die Lokalpolizei von Llucmajor hat am Dienstagabend (27.8.) in El Arenal auf Mallorca eine 45-jährige Frau marokkanischer Herkunft festgenommen. Sie steht im Verdacht, ihren 47-jährigen Freund spanischer Staatsangehörigkeit mit einer Maurerkelle ins Gesicht geschlagen und ihm zahlreiche Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr in einem Haus an der Plaza Reina María Cristina.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie das Opfer blutend vor dem Haus vor. Der Mann gab an, dass seine Partnerin ihn nach dem Konsum von Kokain und Alkohol wiederholt mit der Kelle im Gesicht und an anderen Körperteilen verletzt habe. Die beiden leben seit etwa einem Jahr zusammen in dem Haus, in dem sich die Tat ereignete. Der Mann berichtete zudem, dass es sich nicht um die erste Gewalttat dieser Art handelte. Zwei Tage zuvor hatte der Mann das Mobiltelefon seiner Partnerin nach einem Drogenkonsum zerstört, die ihn daraufhin angriff, woraufhin er in das örtliche Gesundheitszentrum von El Arenal eingeliefert wurde. Dort wurde er wegen Verletzungen am Ohr, Rücken und an der Brust behandelt. Gewalttätige Übergriffe innerhalb der Beziehung scheinen laut seinen Aussagen regelmäßig vorzukommen. Die Polizei traf bei der Frau auf heftigen Widerstand. Sie verwüstete das Haus, weigerte sich, sich auszuweisen, und erhob mehrfach lautstark ihre Stimme gegen die Beamten. Nach dem Angriff auf ihren Partner und aufgrund ihres Widerstands wurde sie schließlich wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Die Festgenommene wurde gestern dem Gericht in Palma vorgeführt, wo sie von ihrem Recht Gebrauch machte, vor dem zuständigen Richter keine Aussage zu machen. Der Richter ordnete an, dass die Frau sich ihrem Partner künftig nicht mehr als 100 Meter nähern darf. Anschließend wurde sie auf freien Fuß gesetzt.