Zu einem extremen Fall häuslicher Gewalt ist es am gestrigen Donnerstagabend in Mallorcas Hauptstadt Palma gekommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge steckte ein Familienvater die gemeinschaftliche Wohnung in der Carrer Pirata in Brand, während sich dessen Frau und dessen Sohn darin aufhielten.

Der Zeitung zufolge war der Tat ein heftiger Streit zwischen dem Ehepaar vorausgegangen. In dessen Verlauf habe der Mann zu rabiaten Methoden gegriffen. Zunächst übergoss er Kleidungsstücke seiner Frau mit Benzin und ließ diese in Flammen aufgehen. Der Frau gelang es jedoch, das Feuer rasch zu löschen. Im Anschluss, so das Lokalblatt unter Berufung auf Ermittlerkreise, flüchtete die Frau samt Kind aus der gemeinschaftlichen Wohnung in das vor dem Haus geparkte Auto. Darin schloss sie sich ein und hoffte, das Familiendrama möge ein schnelles Ende haben. Doch weit gefehlt, der Spanier verfolgte Frau und Kind auf die Straße und ließ seine Tobsucht an dem Fahrzeug aus. Der Zeitung zufolge "zerstörte" der Ehemann das Auto, in dem Frau und Sohn ausharrten. Dann griff er zu zwei Benzinkanistern, verteilte deren Inhalt in der Wohnung und entfachte mit einem Feuerzeug ein Flammenmeer. Innerhalb kürzester Zeit, so "Ultima Hora", hätten sich die Flammen in dem Domizil ausgebreitet. Alarmiert von Opfer und Anwohnern, trafen die örtliche Polizei und Beamte der Nationalpolizei am Tatort ein, im Schlepptau einen Löschzug der Berufsfeuerwehr Palma. Während Letztere den Brand zu löschen versuchten, nahmen die Ordnungshüter den gewalttätigen Ehemann fest. Der Zeitung zufolge nahmen Ermittler der Nationalpolizei die Untersuchungen in dem Fall auf. Der Festgenommene soll in den kommenden Stunden dem Haftrichter vorgeführt werden.