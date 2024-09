Nach der Ankunft eines erneuten Tiefdruckgebiets hat sich das Wetter auf Mallorca eingetrübt. Außerdem sackten die Temperaturen bis Freitagmorgen unter die 20-Grad-Marke. Am Tag sollte es nach 28 Grad am Donnerstag nur noch 23 Grad warm werden, örtlich regnete es ergiebig, der Nordostwind wehte besonders in der Nacht stark.

Doch das allzu herbstliche Intermezzo geht schon bald wieder zuende: Bereits am Samstag steigt das Quecksilber bei zeitweise ungetrübt vom Himmel strahlender Sonne auf 26 Grad. Am Sonntag sind sogar wieder spätsommerliche 28 Grad drin.

Doch die Wärme soll nur bedingt bis in die kommende Woche dauern: Bereits am kommenden Dienstag soll sich der Himmel wieder eintrüben, die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf zunächst 60 und am Mittwoch auf 80 Prozent. Das bedeutet, dass eine stabil-schöne Wetterlage weiterhin auf sich warten lässt.

Am Donnerstag war es in Portocolom mit 30,2 Grad am wärmsten. Auf Platz 2 folgt Campos mit 29,5 Grad vor Llucmajor und der Haupt-Hafenmole von Palma (28,8 Grad) und dem Flughafen von Palma sowie dem Kap Blanc (28,3). Kühl war es den ganzen Tag über im Gebirge mit nur 19,5 Grad in der Serra d'Alfàbia.