Ein erneutes Tiefdruckgebiet hat am Donnerstag Mallorca erreicht. Laut dem Wetterdienst Aemet steigt die Regenwahrscheinlichkeit bis Freitagmittag auf auf 65 Prozent, der Ostwind frischt gehörig auf. Die Höchsttemperaturen sinken von noch 28 Grad am Donnerstag auf lediglich 24 Grad. Am Freitag gilt wegen hohen Seegangs im Nordwesten, Norden, Nordosten und Osten der Insel die Warnstufe Gelb.

Auch am Samstag bleibt es nachts wie am Tag mit 16 bzw. 25 Grad frisch bis verhalten warm, doch die Sonne bricht sich wieder mit Macht Bahn. Am Sonntag sind bei viel Sonne 27 Grad drin, Strandausflügen steht dann nichts im Wege. Auch in der kommenden Woche bleibt es früher als für die Jahreszeit üblich eher oktoberhaft mild.

Bereits am Mittwoch wurde die 30-Grad-Marke inselweit nicht mehr erreicht: Am wärmsten war es in Calvià mit 29,7 Grad vor Binissalem mit 29,3 Grad, Llucmajor (29,2 Grad), Porreres (29 Grad) und Sineu (28,8 Grad). Im Gebirge war es deutlich frischer: In der Serra d'Alfàbia wurden lediglich 20,6 Grad gemessen.

Im vergangenen Jahr war es im gesamten September noch sommerlich warm gewesen. Bis zum monatsende wurde damals die 30-Grad-Marke an vielen Tagen geknackt. Ob es noch einmal sommerlich auf Mallorca wird, ist nicht ausgeschlossen: Im Oktober könnten die Temperaturen durchaus noch einmal deutlich steigen.