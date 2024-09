Der Sommer auf Mallorca legt in diesen Tagen eine kleine Verschnaufpause ein. Das zeigen auch die Tiefstwerte, die in der vergangenen Nacht auf der Insel gemessen worden sind. Gerade einmal 9,3 Grad waren es am Mittwochmorgen in dem Ort Escorca im Tramuntana-Gebirge. Am benachbarten Kloster Lluc waren es 12 Grad, Calviá kam auf 14 sowie 16 Grad in Campos und Ses Salines. Der wärmste Ort hingegen war Capdepera im Inselosten, dort ist eine tropische Nacht mit 23 Grad verzeichnet worden.

Damit sind die Nächte schon deutlich kühler als in den vergangenen Tagen – und auch eher ungewöhnlich frisch für Anfang September, zumindest im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Einheimische und Urlauber dürfte das aber erfreuen: So kann die Klimaanlage in der Nacht ausbleiben und man kann schlafen, ohne das Bettlaken voll zu schwitzen. Ähnliche Nachrichten Heiße Nachttemperaturen machen Menschen auf Mallorca zu schaffen Der diesjährige Sommer hat auf Mallorca verhältnismäßig spät angefangen und wird in den kommenden Tagen pausieren. Eine Kaltfront wird für einen Herbsteinbruch sorgen, so lauten die aktuellen Wettervorhersagen der Aemet, des staatlichen Wetterdienstes auf den Balearen. "Diese Woche sinken die Temperaturen bis zum Freitag, der sich wie ein Herbsttag anfühlen wird", twitterte Aemet. 11/09 00:06 #AEMET actualiza #FMA costeros en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/a7jcBPqALW — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 10, 2024 Deshalb gelten am Donnerstag und Freitag in dieser Woche auch Warnstufen Gelb, zumindest stellenweise an den Küsten Mallorcas. Heftige Windböen sollen für meterhohen Wellengang sorgen. Es wird der erste Herbststurm sein, der auf der Insel Einzug hält. Regen und Höchstwerte von 22 Grad sind angekündigt. Wer jetzt mit Sorgen Richtung Herbstferien blickt und um seinen Urlaub auf Mallorca bangt: Es gibt gute Neuigkeiten. Zumindest den aktuellen Vorhersagen zufolge soll es – nachdem die Kaltfront abgezogen ist – wieder sommerlicher werden. "Zum Wochenende kehrt der Sommer mit milden Temperaturen zurück", heißt es vom Wetterdienst.