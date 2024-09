Ein Obdachloser ist am frühen Sonntagmorgen in einem Park in Palma de Mallorca überfallen und ausgeraubt worden. Als der Hilflose in der Anlage der Plaça Fleming auf einer Bank schlief, zerschlug ihm ein Angreifer eine Glasflasche auf dem Kopf. Der mutmaßliche Täter machte sich mit allen Habseligkeiten seines Opfers davon.

Nach Berichten des Onlineportals cronicabalear.es ereignete sich der Vorfall nachts um halb drei. Der Aggressor algerischer Herkunft ging bei seinem Raubüberfall brutal vor. Nach dem Überfall schnappte er den Rucksack und das Handy seines marokkanischen Opfers. In der Tasche befanden sich unter anderem 370 Euro Bargeld und der Reisepass des Marokkaners. Ähnliche Nachrichten Dutzende Obdachlose sorgen im größten Krankenhaus auf Mallorca für Unruhe Mehr ähnliche Nachrichten Der Mann erlitt Schnitte und Wunden im ganzen Gesicht und schrie um Hilfe. Einige Anwohner hörten seine Rufe und riefen Polizei und Rettungswagen zum Tatort. Die Rettungssanitäter versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Lokalpolizei fahndet nun nach dem Räuber. Die Zahl der Obdachlosen hat gerade in Palma in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Das liegt unter anderem an der sich immer weiter verschärfenden Wohnungsnot auf der Insel, wo sich einige Mnschen keine Bleibe mehr leisten können.