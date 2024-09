Auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca ist ein Streit unter Autofahrern in eine wilde Prügelei ausgeartet. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag meldete, trug sich der Vorfall am Samstag gegen 15 Uhr auf der Ausfahrt zur Aragón-Straße (Fahrtrichtung Andratx) zu.

Die zwei Pkw-Fahrer stoppten ihre Autos aus unbekanntem Grund auf dem Standstreifen und lieferten sich einen Faustkampf. Andere Insassen der Fahrzeuge versuchten nach Kräften, die Streithähne zu trennen. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten die Guardia Civil Tráfico. Ähnliche Nachrichten Auf der Autobahn absichtlich gerammt: Ermittlungen gegen aggressiven Autofahrer auf Mallorca Der Vorfall wurde gefilmt und den Behörden zugespielt. Jetzt drohen den Streithähnen hohe Bußgelder wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Auf der Ringautobahn gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern, in der Regel ist die Straße dicht befahren. Zwischenfälle mit aggressiven Autofahrern kommen in Spanien vor allem in Städten vor, wenn die Gemüter zuweilen gerade im Berufsverkehr hochkochen. Auf Autobahnen oder Landstraßen geht es bei limitierter Höchstgeschwindigkeit eher gesittet zu.