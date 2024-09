Beamte der Guardia Civil haben einen Mann und eine Frau festgenommen, die während des Sommers immer wieder Autos am Cúber-Stausee in der Serra de Tramuntana aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen haben sollen. Das Gewässer ist neben dem Gorg-Blau-See das einzige Süßwasserreservoir der Insel und wird wegen seiner spektakulären Lage in den Bergen von vielen Touristen aufgesucht.

Bei dem Kriminellen-Pärchen handelt es sich einer Pressemitteilung vom Montag zufolge um rumänische Staatsangehörige. Ihnen wird vorgeworfen, im August und bisherigen September wiederholt auf Parkplätzen abgestellte Mietwagen geknackt zu haben. Dazu sollen sie spezielle Metallwerkzeuge benutzt haben. Ähnliche Nachrichten Autos am Ballermann aufgebrochen: Gefährliche Bande auf Mallorca hochgenommen Mehr ähnliche Nachrichten Die Guardia Civil erhöhte zunächst diskret ihre Anwesenheit in der Gebirgsgegend. Mehrere Beamte in Zivilkleidung wurden eingesetzt. Am Ende gelang es den Ordnungshütern, die Täter in flagranti beim Aufbrechen eines Fahrzeugs zu erwischen. Festgestellt wurde, dass die Rumänen sehr versiert waren, also ihre "Tätigkeit" wohl bereits in der Vergangenheit ausgeübt hatten. In den Sommermonaten kommen regelmäßig Kriminelle aus unterschiedlichen anderen Ländern auf die Insel. Neben Rumänen zählen dazu auch meist aus Süditalien stammende Räuber von teuren Uhren etwa der Marke Rolex oder Klauhuren aus Afrika.