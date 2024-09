Am späten Sonntagabend ist es in Palmas Stadtteil La Soledat zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein schwarzer VW Golf in eine Werkstatt für Haushaltsgeräte krachte. Der Inhaber des betroffenen Geschäfts, Juan Macho, zeigte sich schockiert: "Wäre der Unfall tagsüber passiert, wäre das Mädchen, das im Büro arbeitet, tot – das versichere ich Ihnen." Das Fahrzeug habe das Metallgitter sowie die bodentiefen Fenster des Gebäudes durchbrochen und erheblichen Schaden angerichtet.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Straßen Sant Leandre und Santa Florentina. Eine junge Fahrerin in einem Lieferwagen missachtete dabi offenbar ein Vorfahrtsschild und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf. Der Fahrer des Golfs konnte dem Aufprall nicht mehr ausweichen, wodurch das Auto in die Reparaturwerkstatt geschleudert wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Werkstatt geschlossen, weshalb glücklicherweise keine Menschen zu Schaden kamen.

Inhaber Juan Macho macht gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" dennoch auf die Gefahrenlage in dem Viertel aufmerksam. "„Seit Jahren fordere ich die Installation von Sicherheitspollern in dieser Gegend, doch niemand hört mir zu. Ich habe mit dem zuständigen Nachbarschaftspolizisten gesprochen, der mir riet, ein offizielles Schreiben an die Abteilung für Mobilität der Stadtverwaltung von Palma zu senden. Das ist nun anderthalb Jahre her, und ich warte immer noch auf eine Antwort", erklärt er frustriert. In manchen Wochen gebe es an der Kreuzung drei Unfälle.

Die Unfallabteilung der Lokalpolizei von Palma hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet an einem ausführlichen Bericht über den jüngsten Vorfall. Andere Polizeieinheiten und Rettungsdienste waren ebenfalls vor Ort, um die Lage zu sichern.

Obwohl bei dem Unfall keine Personen verletzt wurden, waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Der Eigentümer der Werkstatt musste aus Sorge vor Diebstahl die Nacht vor Ort verbringen, bis die Versicherung eine provisorische Sicherung des Gebäudes veranlasste. Der Sachschaden wird als erheblich eingestuft.