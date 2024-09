Der Inselrat von Mallorca hat weitreichende Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation im Großraum Palma angekündigt. Das Gesamtinvestitionsvolumen für 13 geplante Projekte beläuft sich auf 164 Millionen Euro, wie Inselpräsident Llorenç Galmés bei der ersten Regierungssitzung nach der Sommerpause mitteilte.

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", sei die Erweiterung der Ringautobahn zwischen der Auffahrt zur Autobahn Richtung Inca und der Ausfahrt zur Landstraße nach Valldemossa. Ab Herbst 2025 soll hier eine vierte Fahrspur entstehen. Laut Zeitungsinformationen sind dafür 13 Millionen Euro vorgesehen. "Diese Investitionen werden zur Reduzierung von Staus und Unfällen beitragen, auch wenn es keine endgültige Lösung darstellt", sagte Galmés. Die Erweiterung zielt darauf ab, den Zugang zur Sportstätte Son Hugo zu verbessern und die Verkehrsbelastung in einem Bereich zu mindern, der täglich von 177.000 Fahrzeugen frequentiert wird.

Weitere 18 Millionen Euro sollen in den Ausbau der Flughafenautobahn fließen. Geplant ist eine vierte Fahrspur auf etwa 800 Metern zwischen dem Kreisverkehr zum Stadtteil El Molinar und dem Sturzbach Torrent Gros, um die Anbindung an die Ringautobahn zu optimieren. Zusätzlich sind 11,6 Millionen Euro für Ausbesserungsarbeiten am Straßenbelag der Ringautobahn zwischen der Flughafenausfahrt und der Landstraße nach Valldemossa eingeplant.

Der Inselrat plant zudem den Bau neuer Kreisverkehre sowie die Verbesserung der Zufahrten von den Wohngebieten in Llucmajor und dem Gewerbegebiet Son Oms. Galmés äußerte darüber hinaus die Hoffnung, noch vor Ende der Legislaturperiode mit dem Bau des ersten Abschnitts einer zweiten Ringautobahn beginnen zu können. Dieses Projekt umfasst unter anderem einen 845 Meter langen Tunnel zur Umgehung des Kreisverkehrs am Coll d'en Rabassa, der den Verkehrsfluss Richtung Son Ferriol verbessern soll.

Mit diesem umfangreichen Maßnahmenkatalog reagiert die Inselregierung auf die steigende Verkehrsbelastung im Großraum Palma. Ziel ist es, die Infrastruktur an die sich wandelnden Bedürfnisse anzupassen und die Verkehrssituation nachhaltig zu verbessern.