Ein 15-jähriger Jugendlicher kämpft nach einem Badeunfall in einem Wasserpark auf Mallorca um sein Leben. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag im Hidropark in Alcúdia kurz nach 16 Uhr. Nach Eingang des Notrufs wurden umgehend mehrere Rettungseinheiten, darunter ein Rettungswagen des SAMU 061 und ein Schnelleinsatzfahrzeug, zum Unfallort entsandt.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dem Blatt zufolge bei dem Jugendlichen schwere Anzeichen eines Unfalls durch Ertrinken fest. Nach der Erstversorgung wurde der Badegast unter Polizeibegleitung in das Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Die Guardia Civil eskortierte den Transport mit eingeschaltetem Blaulicht, um eine schnellstmögliche Ankunft im Krankenhaus zu gewährleisten. Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Unfälle auf Mallorca ein, die sich im Verlauf des Sommer ereignet hatten. Erst Ende August konnten Medienberichten zufolge zwei minderjährige Urlauber im letzten Moment aus dem Pool des ein und demselben Hotels in Sa Coma gerettet werden. Die Behörden ermitteln gegenwärtig gegen zwei Rettungsschwimmer wegen möglicher Verletzung der Aufsichtspflicht. Jede Hilfe zu spät kam hingegen Ende Juli für einen 67-jährigen Urlauber in einem Hotel in El Arenal. Der Mann konnte nur noch tot aus dem Pool der Anlage geborgen werden. Zwei Wochen zuvor war ein Vierjähriger im Wasserpark Aqualand, ebenfalls in der Touristenhochburg El Arenal gelegen, ertrunken. Ärzte kämpften auf Intensivstation zwei Tage lang vergeblich um das Leben des Kindes. Im jüngsten Fall haben die Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Der schnelle Einsatz der Rettungskräfte und der Guardia Civil, so die Zeitung, seien entscheidend gewesen, dem 15-Jährigen rasch medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Die Behörden appellieren nach derartigen Vorfällen an Besucher von Wasserparks und Stränden, stets die Sicherheitsvorschriften zu beachten und im Wasser besonders vorsichtig zu sein. Experten empfehlen, nie alleine zu schwimmen und auf Kinder und Jugendliche besonders aufzupassen.