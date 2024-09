Beamte der Guardia Civil haben am Dienstag bei Kontrollen auf der Schnellstraße Palma de Mallorca-Manacor gleich drei betrunkene und unter Drogen stehende Fahrlehrer dingfest machen können. Das meldete am Mittwoch der Internet-Nachrichtenauftritt www.cronicabalear.es.

Einer der erwischten Männer war bereits vor einem Jahr in der Nähe von Santanyí kontrolliert worden. Auch damals hatte er unter Drogeneinfluss gestanden, er hatte zudem dreimal so viel Alkohol wie erlaubt im Blut, also 1,5 Promille.

Dem Mann wurde für acht Monate der Führerschein entzogen, außerdem verlor er seinen Job als Fahrlehrer. Doch er konnte sich wieder einen neuen Arbeitsplatz sichern, obwohl er in der Branche als Trinker gilt. Jetzt flog er wieder auf und dürfte erneut beschäftigungslos werden. Kurioserweise befand sich während der Kontrolle ein Fahrschüler und ein Angestellter der spanischen Verkehrsleitbehörde DGT in seinem Auto.

Wie in deutschen Landen gibt es auch auf Mallorca eine größere Zahl von Fahrschulen. Nicht alle gelten als hochgradig seriös. Nach zahlreichen Stunden stehen auch hier eine theoretische und eine praktische Prüfung an.