Auf Mallorca ist ein deutscher Resident festgenommen worden, er muss sich wegen sexueller Nötigung verantworten. Zuvor war das Liebesspiel zwischen zwei Männern aus dem Ruder gelaufen.

Die beiden Männer hatten sich auf einer Dating-App kennengelernt und verabredet. Zuerst es soll zu einvernehmlichem Sex gekommen sein. Danach habe der Deutsche seinem Geschlechtspartner aber mehrere Gegenstände ins Rektum eingeführt.

Das mutmaßliche Opfer – ein Mann, dessen Nationalität nicht bekannt ist – berichtet, er sei unter Drogen gesetzt worden. Danach soll der Deutsche ihm zwei Äpfel in den Hintern geschoben haben. Der Mann begab sich am darauffolgenden Tag ins Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca, wo die Äpfel operativ entfernt werden mussten.

Daraufhin nahmen Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca den deutschen Residenten fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern aber noch weiter an, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Es seien noch weiter viele Fragen offen – unter anderem, ob der Deutsche sein mutmaßliches Opfer erpresst haben könnte, damit keine Anzeige erstattet wird.