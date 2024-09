Die schönen Tage auf Mallorca neigen sich dem Ende zu. Pünktlich zum Wochenende trübt es sich auf der Insel gehörig ein, am Samstagnachmittag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit laut dem Wetterdienst Aemet auf 100 Prozent. Bei recht hohen Temperaturen knapp unter 20 Grad kann es auch in der Nacht zum Sonntag gehörig schütten.

Am Samstag gilt für die gesamte Insel ab 16 Uhr die Warnstufe Orange wegen möglichen heftigen Gewittern. Der Wind soll an jenem Tag jedoch nicht allzu stark werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es am Flughafen wieder zu Verspätungen kommen könnte.

Bei 27 bis 29 Grad wird das Wochenende insgesamt ausgesprochen warm für die Jahreszeit. Doch der Regen bleibt der Insel bis mindestens Dienstag erhalten. Erst Mitte der kommenden Woche setzt sich wieder trockenes Frühherbstwetter bei etwa 28 Grad durch.

Die Nacht zum Donnerstag fiel in nicht wenigen Inselorten recht frisch aus. Selbst im Flachland lagen die Temperaturen örtlich nur knapp über der 10-Grad-Marke, etwa an der Balearen-Universität (11,1 Grad), in sa Pobla (12,3 Grad), in Manacor (12 Grad) oder in Sineu (12,4 Grad).