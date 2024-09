Bei einem verheerenden Wohnungsbrand in Campos ist an diesem Freitag eine 55-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein 48-jähriger Mann wurde bei dem Versuch, sich zu retten, leicht verletzt.

Das Feuer brach gegen 12.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Carrer Mossèn Antoni Maria Alcover aus. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Augenzeugen berichteten von einer starken Rauchentwicklung, die sich schnell im Gebäude ausbreitete.

Die 55-Jährige, die in der betroffenen Wohnung im dritten Stock wohnte, versuchte offenbar, sich durch ein Fenster ins Freie zu retten. Dabei stürzte sie in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen. Der 48-jährige Nachbar wurde mit Verbrennungen ersten Grades am Hals ins örtliche Krankenhaus eingeliefert, konnte jedoch noch am selben Tag wieder entlassen werden.

Die Feuerwehrkräfte hatten größte Schwierigkeiten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Erst nach mehreren Stunden konnten sie den Brand vollständig löschen. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar und wurde von einem Statiker untersucht.