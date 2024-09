Die Lokalpolizei von Palma de Mallorca hat eine Sondereinheit gegründet, die ab dem kommenden Jahr gegen unzivilisiertes Verhalten im öffentlichen Raum vorgehen soll. 30 neue Polizeibeamte sollen dann in den Straßen der Inselhauptstadt patrouillieren. Kontrolliert werden unter anderem Verkehrssünder jeglicher Art und Halter von Hunden.

An den Kragen geht es folgenden Unholden: Falschparkern, jene, die mit dem Auto eine Einfahrt blockieren und Falschfahrern. Zudem Menschen, die ihre Hunde nicht anleinen oder deren Unrat nicht aufheben. Gleichermaßen wird gecheckt, ob das Tier gechippt ist. Ebenso wird verstärkt kontrolliert, ob die Elektroroller im Straßenverkehr alle Sicherheitsvorlagen erfüllen. Die Gründung der Sondereinheit "ECOP" (Equip Comunitari de Proximitat) soll die Sicherheit der Bürger gewährleisten.

Die 30 ausgewählten Ordnungshüter sind alle Berufsanfänger. Nach Berichten der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erhoffen sich die Vorgesetzten, dass sie mit dem Einsatz von Jungpolizisten eine motivierte Truppe bekommen. Von Montag bis Freitag schicken sie zwei Einheiten in den Einsatz. 15 Angestellte durchstreifen in der Frühschicht von 7 bis 14 Uhr die Innenstadt. In der Spätschicht von 14 bis 22 Uhr durchforsten die restlichen 15 Personen die Straßen.

Unzivilisiertes Verhalten auf Mallorca wird regelmäßig beobachtet und verstimmt die Anwohner. Vor kurzem wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das ein Grundmaß an respektvollem Verhalten sicherstellen soll. Das Gesetz enthält Verbote, die künftig mit Sanktionen wie Geldstrafen verbunden sind. Dazu gehört zum Beispiel der Konsum von Alkohol auf den Straßen. Auch oberkörperfreie Aufenthalte in der Innenstadt oder in der Gastronomie sind betroffen.