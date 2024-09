Die heftigen Regenfälle, die am Montagmorgen (23.9.) auch über die Playa de Palma auf Mallorca niedergegangen sind, haben am Strand von El Arenal zu einem ungewöhnlichen Phänomen geführt: Unter dem Sand sprudelte plötzlich an einigen Stellen der Playa Wasser aus dem Boden, das bei Anwohnern und Geschäftsleuten für große Besorgnis sorgte.

Ein in den sozialen Netzwerken geteiltes Video zeigt die Ausmaße des Problems und löste eine Welle der Empörung aus. Die Vermutung liegt nahe, dass die Flüssigkeit aus einem überlasteten Klärwasserrohr stammt. Ob es sich dabei um sauberes Regenwasser oder um verunreinigtes Abwasser handelt, müssen weitere Untersuchungen klären. Eine vorübergehende Schließung des Strandes wäre in diesem Fall denkbar. Die Stadtverwaltung von Llucmajor versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. Man versicherte, dass es sich um sauberes Regenwasser handle, das durch die extreme Regenmenge in kurzer Zeit überfordert wurde. "Wir haben in nur einer Viertelstunde 35 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen", hieß es aus dem Rathaus. Um die genaue Zusammensetzung des Wassers zu bestimmen, sollen in den kommenden Tagen Proben entnommen und analysiert werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden Klarheit über die Ursache des Problems schaffen und mögliche Maßnahmen zur Folge haben.