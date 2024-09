Der Herbst startet auf Mallorca mit unbeständigem Wetter. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet hat für den Norden und Nordosten der Insel eine gelbe Wetterwarnung herausgegeben. Am Sonntag (22.09.) wird in diesen Regionen starker Regen erwartet, wobei bis zu 20 Liter Wasser pro Quadratmeter zwischen 12 und 18 Uhr fallen könnten. Damit wird der Herbst, der offiziell um 14:44 Uhr beginnt, von einer Phase meteorologischer Instabilität begleitet.

Laut Vorhersagen wird der Himmel am Sonntag zunächst überwiegend heiter bis bewölkt sein, ehe sich im Laufe des Nachmittags Wolken bilden, die örtlich starke Regenschauer und Gewitter mit sich bringen könnten. Zusätzlich wird es in den Morgenstunden Nebel geben. Die Temperaturen auf der Insel bleiben relativ konstant oder sinken leicht, mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad. Der Wind weht schwach und variabel aus westlichen und südwestlichen Richtungen, während am Nachmittag eine Küstenbrise erwartet wird.

Weitere Verschlechterung am Montag

Für Montag (23.09.) rechnet Aemet mit einer weiteren Zunahme der Instabilität und hat die Warnungen vor starkem Regen ausgeweitet. Besonders das Inselinnere sowie der Osten Mallorcas sind betroffen, wo in einer Stunde bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Auch am Montag sind zwischen 10 und 20 Uhr Schauer und Gewitter angesagt, die teils heftig ausfallen könnten. Der Tag beginnt erneut mit Nebel. Die Temperaturen bleiben unverändert oder gehen leicht zurück, während der Wind mäßig aus westlichen Richtungen weht, sich aber am Morgen auf nördliche Richtungen dreht und später am Tag mit Küstenbrisen abschwächt.

Verlauf der Woche bleibt regnerisch

Auch am Dienstag (24.09.) bleibt die Lage unbeständig. Laut Vorhersagen wird es zeitweise bewölkt, begleitet von teils heftigen Regenschauern und Gewittern. Im Laufe des Nachmittags wird sich das Wetter beruhigen, wobei die Schauer nachlassen und der Himmel nur leicht bewölkt bleibt. Der Nebel am Morgen bleibt ein wiederkehrendes Phänomen. Die Nachttemperaturen werden sinken, während tagsüber im Norden der Insel ein leichter Temperaturanstieg zu erwarten ist. Der Wind weht schwach aus südlichen und südwestlichen Richtungen, begleitet von leichten Brisen an der Küste.

Mallorca-Besucher und Einheimische sollten daher Vorsicht walten lassen und besonders in den betroffenen Regionen auf lokale Wetterwarnungen achten.